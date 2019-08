Dass Annegret Kramp-Karrenbauer gerne und regelmäßig selbst im Karneval auftritt, ist seit Jahren bekannt.

Nun bekommt sie deshalb ein neues Amt: Sie wird die erste Sonderbotschafterin, die der "Bund Deutscher Karneval" je ernannt hat. BDK-Präsident Fess sagte, die CDU-Vorsitzende habe sich für die öffentliche Anerkennung des Kulturgutes Fasching-Fastnacht-Karneval eingesetzt.



Dabei habe sie auch selbst "über Jahre hinweg eine Rolle auf der närrischen Bühne übernommen. Mutig, ironisch, schlagfertig und sich selbst nicht schonend hat sie in bester karnevalistischer Manier Zeitkritik geübt". Weiter heißt es, Kramp-Karrenbauer werde den Preis persönlich entgegennehmen.



Die Auszeichnung besteht aus einem "Goldenen Ehrenring", den die Saarländerin auf einer Jubiläums-Gala anlässlich des 66-jährigen Bestehens des BDK am 21. September erhält.



Annegret Kramp-Karrenbauer tritt seit zehn Jahren immer wieder als "Putzfrau" mit Kittelschürze und Kehrbesen bei der Faasenacht im Saarland auf. Dieses Jahr gab es viel Kritik, weil sie sich über die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht äußerte. Daraufhin wurde ihr Diskriminierung vorgeworfen.



Der BDK will alle drei Jahre Sonderbotschafterinnen oder -botschafter ernennen, abwechselnd aus Wirtschaft und Politik.