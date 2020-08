Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Bundesgesundheitsminister Spahn Panikmache in der Corona-Krise vorgeworfen.

Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" sagte der Linken-Politiker, dass jetzt mal eben der Karneval abgesagt werden solle, finde er völlig falsch. Er wolle für Thüringen Wege suchen, um Karneval zu ermöglichen. SPD-Chef Walter-Borjans betonte auf einer Veranstaltung in Dortmund, Karneval, so wie man ihn kenne, werde es nicht geben. Straßenkarneval mit einem Meter-50 Abstand und Mundschutz hielte er für wesensfremd. Es brauche Konzepte, wie einerseits die Stimmung im Kleinen gerettet und andererseits ungesteuerte Feiern verhindert werden könnten.



Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Stamp hatte sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge und größere Sitzungen in der kommenden Session abzusagen. Ähnlich hatten sich Bundesgesundheitsminister Spahn und NRW-Gesundheitsminister Laumann geäußert.