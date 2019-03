Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals ziehen heute die Rosenmontagszüge durch viele Städte.

In Köln setzte sich der Karnevalszug wie geplant um zehn Uhr in Bewegung. Das Festkomitee entschied, dass trotz des aktuellen Sturmtiefs alle großen Motivwagen mitfahren sollen. Die Kölner verzichten aber auf Pferde und Kutschen, tragbare Großfiguren und Fahnen im Zug. Auch die Züge in Mainz und Düsseldorf wollen wegen des stürmischen Wetters ohne Pferde auskommen. Der Zug in Düsseldorf soll zudem erst anderthalb Stunden später starten als ursprünglich geplant. Entlang der Strecken werden Hunderttausende Menschen erwartet.



Auch in einigen anderen Städten starten die Züge später oder wurden - wie in Bottrop im Ruhrgebiet - abgesagt.