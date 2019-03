In Köln, Düsseldorf und Mainz feiern hunderttausende Zuschauer entlang der Wegstrecken der traditionellen Rosenmontagszüge.

Die Mottowagen nehmen in diesem Jahr unter anderem US-Präsident Trump, den Brexit und die Große Koalition auf die Schippe. Trump wurde zum Beispiel als Schmutzengel des saudischen Prinzen Salman persifliert. Auf einem anderen Motivwagen kollidierte die SPD mit einem Eisberg namens "Groko". Im Kölner Zug wurden Pommes über den Brennstäben des maroden Atomkraftwerks Tihange frittiert. Auch in vielen anderen Städten in ganz Deutschland ziehen die Jecken und Narren durch die Straßen, zum Beispiel in Köthen in Sachsen-Anhalt.



Wegen des Sturmtiefs laufen in Köln, Düsseldorf und Mainz keine Pferde mit. In einigen Städten wurde der Beginn des Zugs aus Sicherheitsgründen verschoben. In Bottrop, Fulda und Seligenstadt entschied man sich ganz zur Absage.