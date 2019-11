In etlichen Karnevals-Hochburgen ist heute die neue Saison eingeläutet worden.

In der Kölner Altstadt versammelten sich punkt 11 Uhr 11 tausende Menschen, um die sogenannte fünfte Jahreszeit zu feiern. Auch in Düsseldorf und Mainz kamen Tausende zusammen. In Cottbus eroberten die Narren den Rathausschlüssel des Oberbürgermeisters. Auch in Potsdam übergab das Stadtoberhaupt das Rathaus symbolisch an die Feiernden.



Höhepunkt des Karnevals ist am 24. Februar der Rosenmontag.