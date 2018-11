In den rheinischen Karnevals-Hochburgen hat am heutigen 11.11. die neue Saison begonnen.

Zehntausende Karnevalisten feierten in Köln den Beginn der fünften Jahreszeit. Zahlreiche Narren läuteten auch in Mainz, Düsseldorf, Bonn und Aachen den Karneval ein. Höhepunkt ist am 4. März 2019 der Rosenmontag.