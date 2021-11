Während die Nachrichten von den höchsten Inzidenzzahlen bundesweit seit Ausbruch der Pandemie berichten, liegen sich in Düsseldorf, Köln und Mainz tausende betrunkene Jecken singend in den Armen. Das ist eine nur schwer begreifliche Gleichzeitigkeit und zeigt das Dilemma dieser Tage.

(IMAGO / Future Image / C. Hardt)Wie die Ampel-Parteien die vierte Welle brechen wollen

Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, wollen SPD, FDP und Grüne die epidemische Notlage zum 25. November formal beenden. Welche Regeln planen die Ampel-Parteien – und welche nicht?

Denn dass diese Bilder viele verstören und sogar wütend machen, ist mehr als verständlich. Dass Geimpfte und Genese sich nicht weiter einschränken wollen, ist es aber auch. Für waschechte Karnevalisten ist der 11.11. außerdem nicht irgendeine Party, auch wenn das für Menschen außerhalb des Rheinlands nur schwer verständlich ist. Karneval gehört zur Seele des Rheinlands, die ausgelassene Lebensfreude an Karneval ist viel mehr als ein kopfloses Besäufnis.

Abstandsregeln? Vollkommen utopisch.

Dass die Verantwortlichen in Düsseldorf, Köln und Mainz den Karnevals-Auftakt erlauben, aber dann an die Eigenverantwortung der Feiernden appellieren, sich an die Regeln zu halten, ist abstrus. Zum Feiern gehört es dazu zu singen, sich – auch mit Fremden – in den Armen zu liegen und zu schunkeln. Es geht ja gerade darum, die Sorgen zu vergessen und keine Bedenken zu hegen. So ist es vollkommen utopisch, dass hier irgendwelche Abstandsregeln eingehalten werden. Wer Karneval erlaubt, der muss dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Oder es – wie das Oktoberfest in München – frühzeitig verbieten. Ein Fest, das ja nicht weniger zur bayerischen Seele gehört, wie der Karneval zur rheinischen.

Feiernde Geimpfte lassen sich nicht für Impfgegner in Haftung nehmen

Natürlich hat jeder Mensch eine Eigenverantwortung, aber es liegen so mühsame Monate der ständigen Gewissensprüfung hinter fast jedem und jeder einzelnen: Darf ich mich mit fünf Freunden und Freundinnen treffen? Ist es ok, wenn meine Großeltern zu unserer Hochzeit kommen? Ist eine Reise nach Italien moralisch vertretbar? Unglaublich, dass solche simplen Fragen in Freundeskreisen heiß diskutiert wurden, und sogar in Familien zu Streits geführt haben. Viele sind diese Diskussionen leid. Kann man Menschen dann vorwerfen, einen Tag ausgelassen feiern zu wollen? Das Desaster, in dem Deutschland schon wieder steckt, ist nicht die Schuld der Jecken auf den rheinischen Straßen. Es liegt an denen, die sich einer Impfung verweigern und an kurzsichtiger Politik. Man kann feiernde Geimpfte nicht für Impfgegner in Haftung nehmen.

Erinnerung an Heinsberg

Aber gleichzeitig bleibt wahr: Die Bilder aus dem Rheinland können einem Angst und Bange machen, vor allem dann, wenn man an den ersten Corona-Hotspot in Deutschland nach einer Karnevalssitzung in Heinsberg denkt.

(© Deutschlandradio/ B. Fürst-Fastré)Felicitas Boeselager ist Landeskorrespondentin in NRW. Die gebürtige Rheinländerin studierte Geschichte und Literatur in München, lernte Videojournalismus und war unter anderem für den Bayerischen Rundfunk tätig. Sie war seit August 2018 Landeskorrespondentin für Deutschlandradio in Bremen, zuvor als Redakteurin in der Abteilung Hintergrund im Deutschlandfunk und als Volontärin im Deutschlandradio tätig.