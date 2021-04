In vielen deutschen Städten sind die Menschen am heutigen Karsamstag dazu aufgerufen, an Ostermärschen teilzunehmen.

Die traditionsreichen Kundgebungen richten sich im Jahr der Bundestagswahl unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Getragen werden die Aktionen von verschiedenen Parteien, kirchlichen Verbänden, Friedensgruppen und etwa den Klimaaktivisten von "Fridays for Future". Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Krise unsicher. Geplant sind auch Online-Proteste.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.