Der nach der Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof eingeleitete Stellenabbau ist weitgehend abgeschlossen.

Eigentümer Benko sagte auf einer Veranstaltung der Rheinischen Post in Düsseldorf, nach Karstadt sei nun auch die Neuordnung bei Kaufhof so gut wie beendet. Im Ergebnis hätten die verbliebenen knapp 30.000 Beschäftigten in den Filialen nun einen "stabilen Arbeitgeber".



Das Warenhaus-Segment hat seit Jahren in Deutschland mit stetig schrumpfenden Marktanteilen zu kämpfen. Gründe sind unter anderem veränderte Kaufgewohnheiten und der wachsende Erfolg des Online-Handels.