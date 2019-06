Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird vollständig vom österreichischen Investor Benko übernommen.

Seine Signa-Holding teilte mit, man kaufe der nordamerikanischen Hudson's Bay Company ihren Minderheitsanteil von knapp unter 50 Prozent ab. Benko hatte zunächst Karstadt übernommen, sich später die Mehrheit an Kaufhof gesichert und die beiden Ketten schließlich fusioniert.



Signa gehört mit einem Immobilienvermögen von über 14 Milliarden Euro zu einem der größten Immobilieninvestoren in Europa. Benko hält auch Anteile an zwei der größten Tageszeitungen Österreichs.