Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kommt es zu weiteren Entlassungen.

In einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begründet die Unternehmensführung dies mit den Folgen der Corona-Krise. Während der Zeit der Komplettschließungen habe man mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verloren. Deshalb müsse es zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einem Arbeitsplatzabbau kommen.



Bei der Gewerkschaft Verdi sorgte die Entscheidung für Empörung. Der Fachbereichsleiter für den Einzelhandel, Akman, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ein Armutszeugnis, dass den Insolvenzverwaltern und der Unternehmensführung von Karstadt/Kaufhof nichts anderes einfalle, als die Axt an die Personalkosten zu legen und Filialen zu schließen.