Das Bundeskartellamt hat Bußgelder gegen acht Lesezirkel-Firmen verhängt.

Die Unternehmen hatten vereinbart, sich gegenseitig keine Kunden abzuwerben, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Dadurch sei ein Preiswettbewerb vermieden worden. Die Bußgelder belaufen sich auf insgesamt drei Millionen Euro.



Lesezirkel-Unternehmen vermieten Zeitschriften an ihre Kunden; häufig an Arztpraxen, Friseursalons oder Gaststätten.



Im Mittelpunkt des Kartellverfahrens stand die Firma Daheim-Liefer-Service, die als einzige der acht bundesweit tätig ist. Sie sprach sich laut Bundeskartellamt jeweils mit den anderen, nur regional tätigen Firmen ab.