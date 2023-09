Rheinmetall baut unter anderem den Leopard-Panzer (imago / Sven Eckelkamp )

Das neue Unternehmen solle in der Ukraine Militärfahrzeuge bauen und auch die Wartung übernehmen, erklärte Kartellamtschef Mundt. Es hat seinen Sitz in Kiew und wird zunächst ausschließlich auf dem Staatsgebiet der Ukraine tätig sein. In Deutschland ergäben sich demnach durch das Vorhaben keine wettbewerblichen Überschneidungen, erklärte das Karellamt.

Während Rheinmetall im Rüstungsbereich vor allem Panzerfahrzeuge herstellt, ist das ukrainische Staatsunternehmen für die Herstellung von Waffen und Ausrüstung bekannt.

