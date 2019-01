Das Bundeskartellamt hat wegen Preisabsprachen bei Fahrrädern eine Millionenstrafe gegen den Großhändler ZEG verhängt.

Die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft sowie deren Verantwortliche müssen insgesamt 13,4 Millionen Euro zahlen, wie das Kartellamt mitteilte. Der ZEG gehören allein in Deutschland rund 670 selbstständige Fahrradeinzelhändler an. In dem Verfahren ging es um Vereinbarungen mit knapp 50 Händlern. Diese sollten beim Verkauf von aktuellen Fahrrädern die von der ZEG festgesetzten Preise nicht unterschreiten. Dadurch sei eine Situation wie bei einem Absatzkartell der beteiligten Händler geschaffen worden, erklärte Kartellamtschef Mundt.