Das Bundeskartellamt will in diesem Jahr schärfer gegen Online-Konzerne vorgehen.

Der Präsident der Behörde, Mundt, sagte der "Rheinischen Post", wenn das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bald geändert sei, werde gehandelt. Dann könne man Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung bestimmte Verhaltensweisen verbieten. Außerdem will Mundt die interne Entflechtung des Facebook-Konzerns wegen des Austauschs von Kundendaten mit anderen Diensten so schnell wie möglich durchsetzen.



Der Kartellamts-Chef nannte es erfreulich, dass inzwischen auch in den USA gegen große Online-Konzerne vorgegangen werde. Man werde gemeinsam dafür eintreten, dass es im Internet wieder mehr fairen Wettbewerb gebe.

