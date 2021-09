Der Präsident des Bundeskartellamts, Mundt, spricht sich dafür aus, die Marktmacht großer Digitalkonzerne weiter einzuschränken.

Im Interview der Woche sagte er, das Kartellamt habe starke Eingriffsbefugnisse – von Auskunftsbeschlüssen über Bußgelder bis hin zur Veränderung ganzer Geschäftsmodelle. Er sei zuversichtlich, dass es dadurch in der Branche in einigen Jahren auch bessere Perspektiven für neue Unternehmen geben werde, die gegen diese großen Konzerne in einen Wettbewerb eintreten wollten.



Auch die Debatte, ob Konzerne wie Facebook oder Amazon zerschlagen werden sollten, müsse geführt werden, erklärte Mundt, allerdings nicht in Deutschland, sondern in den USA. Ein solches Vorgehen wäre zudem unglaublich mühsam und würde Jahre dauern, fügte der Präsident des Bundeskartellamts hinzu.

