Bundeswehr in Mali

Der Einsatz leiste bei aller Kritik einen Beitrag zur Stabilisierung, sagte der Experte der CDU-nahen Stiftung im Deutschlandfunk. Außerdem ermögliche er Entwicklungsprojekte. Dies sei sehr wichtig, weil damit die Armut bekämpft werde und weniger junge Männer ohne Perspektive in die Hände von Terroristen getrieben würden.

Die Sicherheitslage in Mali hat sich laut Laessing seit dem Beginn des Bundeswehreinsatzes verschlechtert. Das Land wäre aber ohne ausländische Truppenpräsenz in einem noch schlechteren Zustand, so der Experte.

