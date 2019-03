Fast 90 Prozent der in Deutschland tätigen Imame kommen aus dem Ausland.

Das geht aus einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hervor. Demnach stammen sie unter anderem aus Nordafrika, Albanien und dem ehemaligen Jugoslawien, hauptsächlich jedoch aus der Türkei: Fast die Hälfte der 2.500 Imame werden vom türkischen Islamverband Ditib entsandt.



Der Co-Autor der Studie, Jacobs, sagte der "Rheinischen Post", in islamischen Ländern erfüllten Vorbeter eng begrenzte Aufgaben unter genauer Kontrolle des Staates. In Europa hingegen seien Imame als Seelsorger, Erzieher und Integrationslotsen gefragt. Dafür brauchten sie mehr als eine klassische Ausbildung in türkischen, ägyptischen oder marokkanischen Religionsseminaren und ein paar Grundkenntnisse der deutschen Sprache.