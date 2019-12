In der Nähe der Millionenstadt Almaty in Kasachstan ist ein Passagierflugzeug mit 100 Menschen an Bord abgestürzt.

Wie das Innenministerium mitteilte, kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. 49 Insassen hätten das Unglück zum Teil schwer verletzt überlebt. Örtliche Behörden hatten zunächst von 15 Toten gesprochen. Die Bergungsarbeiten dauern an.



Die Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air war den Berichten zufolge unmittelbar nach dem Start in Almaty abgesackt. Dann soll sie eine Mauer durchbrochen haben und gegen ein Wohngebäude geprallt sein.