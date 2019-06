In Kasachstan hat die Regierung nach mehreren Explosionen in einem Munitionsdepot die Evakuierung einer ganzen Stadt angeordnet.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, sind 44.000 Menschen betroffen. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Detonationen in einer Militärbasis nahe der Stadt Arys. In einem Lager sei Feuer ausgebrochen und Munition in die Luft geflogen. Örtliche Medien berichten von mindestens zehn Verletzten. Das Ministerium erklärte, über mögliche Opfer sei noch nichts bekannt.