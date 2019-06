Am Rande der Präsidentschaftswahl in Kasachstan haben Sicherheitskräfte zahlreiche Demonstranten festgenommen.

Sowohl in der Hauptstadt Nursultan als auch in Almaty seien Menschen abgeführt worden. Das Innenministerium sprach von insgesamt 100 Festnahmen, wie die kasachische Agentur Tengrinews meldete. Hunderte Menschen hätten sich zu nicht genehmigten Kundgebungen versammelt.



Rund zwölf Millionen Menschen sind heute aufgerufen, einen Nachfolger für den autoritären Langzeit-Staatschef Nasarbajew zu bestimmen. Dieser hatte im Frühjahr nach fast 30 Jahren sein Amt niedergelegt. Umfragen zufolge hat Übergangspräsident Tokajew gute Chancen auf einen Sieg. Seine sechs Gegenkandidaten sind weniger bekannt. Tokajew hat angekündigt, den Kurs Nasarbajews fortzusetzen. Wahlbeobachter und Menschenrechtsorganisationen haben Wahlen in Kasachstan bislang als nicht frei und fair eingestuft.