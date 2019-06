Kasachstan wählt heute einen neuen Präsidenten.

Umfragen zufolge rechnen Beobachter damit, dass Übergangspräsident Tokajew die Abstimmung in der ehemaligen Sowjetrepublik in Zentralasien deutlich gewinnt. Tokajew hatte im März die Nachfolge von Präsident Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte.



Gegen den 66-jährigen Ex-Außenminister Tokajew treten sechs Kandidaten an, die in dem 18-Millionen-Einwohner-Staat kaum bekannt sind. Westliche Wahlbeobachter und Menschenrechtsorganisationen halten Wahlen in Kasachstan für nicht frei und unfair. Zudem werde die Opposition unterdrückt.