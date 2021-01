In Kasachstan findet heute die Parlamentswahl statt.

Es wird wie in den Vorjahren mit einem Sieg der Regierungspartei Nur Otan gerechnet. Fünf Parteien mit 312 Kandidaten wurden zugelassen. Die einzige unabhängie Oppositionspartei boykottiert die Abstimmung, sie wirft der Regierung Manipulation vor. In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Aktivisten festgenommen.



Nach der Wahl von Präsident Tokajew im Juni 2019 hatte es in mehreren Städten der ehemaligen Sowjetrepublik Proteste gegen die autoritäre Führung gegeben. Tokajew übernahm das Amt damals von dem Langzeitpräsidenten Nasarbajew, der sich nach rund 30 Jahren an der Macht zurückzog. Er hält allerdings weiter mehrere einflussreiche Ämter und gilt noch immer als mächtigster Mann in Kasachstan.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.