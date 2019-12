In Kasachstan hat die Polizei mehrere Teilnehmer regierungskritischer Demonstrationen festgenommen.

Nach Agenturberichten versammelten sich anlässlich des kasachischen Unabhängigkeitstags zahlreiche Demonstranten in der Hauptstadt Nur-Sultan, dem früheren Astana, und in der Wirtschaftsmetropole Almaty. Die Kundgebungen richteten sich gegen den anhaltenden politischen Einfluss des langjährigen Staatschefs Nasarbajew, der im März zurückgetreten war. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung seit langem vor, Oppositionelle in dem ölreichen Land zu unterdrücken.