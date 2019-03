Der auf Lebenszeit ernannte Präsident von Kasachstan, Nasarbajew, hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 78-Jährige gab seine Entscheidung am Mittag im Fernsehen der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik bekannt. Nasarbajew steht seit 1990 an der Spitze des Landes und hat seine Machtbefugnisse zu Lasten des Parlaments seitdem immer weiter ausgebaut.

Der 78-Jährige erklärte, er habe die Entscheidung getroffen und danke für die jahrelange Treue. OSZE-Beobachter hatten die Wahlen in Kasachstan mehrfach kritisierten und stellten Fälle von Betrug fest. So gehe die Regierung gegen oppositionelle und politische Gegner mit repressiven Methoden vor, die Medien in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik seien weitgehend gleichgeschaltet.