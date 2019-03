Nach dem Rücktritt des kasachischen Präsidenten Nasarbajew hat der Sprecher des Oberhauses, Tokayev, das Amt übernommen.

Er steht laut Verfassung bis zum Ende der regulären Amtszeit im April 2020 an der Spitze des Staates. Ob Tokayev auch als künftiger Präsident kandidiert, ist noch nicht klar.



Der eigentlich auf Lebenszeit ernannte Präsident von Kasachstan, Nasarbajew, hatte gestern seinen Rückzug bekanntgegeben. Er stand seit fast 30 Jahren an der Spitze des Landes und hatte seine Machtbefugnisse immer weiter ausgebaut. OSZE-Beobachter kritisierten mehrfach die Wahlen in Kasachstan und stellten Fälle von Betrug fest.