In der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind bei schweren Ausschreitungen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, 40 wurden verletzt.

Zahlreiche Häuser und Autos gerieten in Brand, die Polizei nahm rund 50 Personen fest. Hintergrund ist möglicherweise ein ethnischer Konflikt. Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich um eine Region an der Grenze zu Kirgistan, wo die muslimische chinesische Minderheit der Duganen beheimatet ist. Der kasachische Präsident Tokajew erklärte, es müssten jene zur Verantwortung gezogen werden, die zu Hass zwischen den Volksgruppen aufriefen und Gerüchte verbreiteten. Die Menschen in der Region sollten zusätzliche humanitäre Hilfe bekommen.