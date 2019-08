An der Grenzlinie zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil Kaschmirs haben sich Soldaten aus beiden Ländern ein Feuergefecht geliefert.

Ein Vertreter der indischen Regierung sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Schusswechsel dauere noch an. Ein indischer Soldat soll dabei getötet worden sein. Pakistan äußerte sich zunächst nicht zu dem Zwischenfall. Im indischen Teil der Himalaya-Region haben die Behörden einige der blockierten Telefon- und Internetverbindungen wieder freigegeben. Die Regierung in Neu Delhi hatte Anfang August den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil der Region gestrichen.



Der Großteil Kaschmirs ist zwischen Pakistan und Indien geteilt, beide Staaten beanspruchen die jeweiligen Gebiete für sich.