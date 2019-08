Die indische Regierung versucht weiterhin, Proteste in Kaschmir mit Einschränkungen der Internet- und Telefonverbindungen zu verhindern.

Wie lokale Medien berichteten, gelten den zweiten Tag in Folge eine weitreichende Kommunikationssperre sowie Ausgangsbeschränkungen. Das öffentliche Leben in der Region sei zum Erliegen gekommen. Zudem wurden zwei frühere Regierungschefs des Bundesstaats Jammu und Kaschmir sowie ein Parteivorsitzender inhaftiert. Sie könnten den Frieden stören, hieß es in einem Gerichtsbeschluss.



Die Regierung in Neu Delhi hatte gestern angekündigt, den Sonderstatus für Kaschmir zu beenden. Das indische Oberhaus stimmte den Plänen bereits zu. Heute berät das Unterhaus. Die Opposition wirft der Regierung vor, mit den Plänen die Verfassung zu verletzen. Kaschmir wird mehrheitlich von Muslimen bewohnt. Sowohl Indien als auch Pakistan beanspruchen die Region. Die Regierung in Islamabad kündigte eine Reaktion an.