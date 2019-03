Bundesaußenminister Maas hat Indien und Pakistan aufgerufen, eine Eskalation im Kaschmir-Konflikt zu verhindern.

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, setzte sich der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Quereshi in Islamabad für Entspannung ein. Pakistan spiele eine entscheidende Rolle für mehr Stabilität in der gesamten Region und in Afghanistan, erklärte Maas.



Pakistan wird vorgeworfen, nicht entschieden gegen Islamisten vorzugehen. Der Konflikt um Kaschmir mit dem Nachbarland Indien war vor wenigen Wochen wieder aufgeflammt, als bei einem Anschlag 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden. Maas will während seines Besuches auch mit Regierungschef Khan zusammenkommen.