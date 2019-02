Das Auswärtige Amt hat sich angesichts des wachsenden Konflikts in der Kaschmir-Region besorgt geäußert.

Die Konfrontation gefährde Frieden und Stabilität, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin. Es gelte weiterhin, dass Deutschland Pakistan auffordere, konsequent gegen Terrorgruppen vorzugehen. Zuvor hatte der pakistanische Ministerpräsident Khan Indien zu Gesprächen aufgerufen. Es sei einfach, einen Krieg zu beginnen, doch wohin dieser führe, könne niemand kontrollieren, sagte Khan in einer Fernsehansprache. Sollte Indien über das Thema Terrorismus sprechen wollen, sei Pakistan dazu bereit.



Die Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten hatten sich zuletzt stark zugespitzt. Pakistan sperrte seinen Luftraum. Zudem schoss die pakistanische Luftwaffe nach eigenen Angaben zwei indische Kampfflugzeuge ab. Gestern hatte die indische Luftwaffe mutmaßliche Terrorlager in Pakistan angegriffen.