Indien und Pakistan wollen den Konflikt um die Kaschmir-Region entschärfen.

Beide Seiten verständigten sich darauf, dass Schusswechsel an der Grenze unterbleiben sollen, wie die Militärs übereinstimmend mitteilten. Bei einem Telefonat sicherten Armeevertreter einander auch zu, in Zukunft Probleme zu besprechen, bevor es zu Gewalt in der Himalaya-Region komme. Von Seiten der indischen Regierung hieß es, man wolle vor allem die Lage der Zivilisten in der Region verbessern.



In den vergangenen Monaten war es zu zahlreichen Zwischenfällen in Kaschmir gekommen. Die Atommächte Indien und Pakistan kontrollieren jeweils einen Teil des Gebietes.

