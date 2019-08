Im Konflikt um die Kaschmirregion weist Pakistan den indischen Botschafter aus.

Das teilte die Regierung in Islamabad mit. Zugleich wurde der Handel mit Indien ausgesetzt. Auch sollen bilaterale Abkommen zwischen den beiden Staaten überprüft werden. Die pakistanische Regierung hatte bereits angekündigt, die Aufhebung des Sonderstatus der Region Jammu und Kaschmir vor den UNO-Sicherheitsrat zu bringen. Ministerpräsident Khan sagte, das indische Vorgehen könne Gewalt in der Region auslösen, die zu Zusammenstößen zwischen den Atommächten führen könnte. Die Konsequenzen wären unvorstellbar, ergänzte er.



Per Dekret hatte Neu Delhi die Autonomierechte für den indischen Teil Kaschmirs gestrichen. Artikel 370 der Verfassung hatte unter anderem weitgehende Kompetenzen mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik garantiert. Beide Länder erheben seit Jahrzehnten Anspruch auf die Gesamtkontrolle des Gebiets. Indien und Pakistan führten deshalb bereits zwei Kriege.



Indien hat Medienberichten zufolge Hunderttausende Soldaten in die Region geschickt, die die Bewegungsfreiheit der Bewohner einschränken.