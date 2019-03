Nach der Eskalation im Kaschmir-Konflikt ist der Luftraum über Pakistan wieder vollständig geöffnet.

Eine Sprecherin der zivilen Luftfahrtbehörde erklärte am Montag, alle Flughäfen in Pakistan seien in Betrieb und der Luftraum wieder offen. Pakistan hatte ihn am vergangenen Mittwoch geschlossen, nachdem das Land ebenso wie Indien im Konflikt um die Kaschmir-Region seine Luftwaffe eingesetzt hatte. Beide Länder gaben an, Kampfflugzeuge des jeweils anderen Staates abgeschossen zu haben. Auch Indien schloss daraufhin eine Reihe von Flughäfen.