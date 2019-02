Bundesaußenminister Maas hat sich angesichts des Konflikts in der Kaschmir-Region besorgt geäußert.

Maas sagte während seines Besuches in Mali, es sei zu hoffen, dass es nicht zu einer Eskalation komme. Er rief zudem Pakistan auf, konsequent gegen terroristische Organisationen vorzugehen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte in Brüssel, man erwarte von beiden Ländern, dass sie sich in höchster Zurückhaltung übten. Wichtig sei die Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte. - Die Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten hatten sich zuletzt verschärft. Pakistan sperrte heute seinen Luftraum. Zudem schoss die pakistanische Luftwaffe nach eigenen Angaben zwei indische Kampfflugzeuge ab. Gestern hatte die indische Luftwaffe mutmaßliche Terrorlager in Pakistan angegriffen.