Der indische Premierminister Modi hat die Aberkennung des Sonderstatus für den Bundesstaat Jammu und Kaschmir verteidigt.

Die bisherige Situation habe lediglich Separatismus, Terrorismus und Korruption gebracht, sagte Modi in einer Rede an die Nation. Pakistan habe den Status ausgenutzt, um anti-nationalistische Gefühle in der Bevölkerung zu schüren. Die pakistanische Regierung bezeichnete die Entscheidung als illegal. Zugleich erklärte Außenminister Qureshi, man erwäge aber keine militärische Reaktion. Nach Angaben von Eisenbahnminister Ahmed wurde die einzige Zugverbindung nach Indien aus Protest gegen die Entscheidung vorübergehend eingestellt. UNO-Generalsekretär Guterres warnte beide Länder vor einer Eskalation des Konflikts.



Zurzeit kontrollieren Zehntausende Soldaten die Region im Himalaya. Das Militär schränkte zudem die Bewegungsfreiheit der Menschen ein. Es gilt eine Ausgangssperre. Telefon- und Internetverbindungen sind seit Sonntagabend gesperrt.