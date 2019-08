Pakistan hat die Vereinten Nationen um eine Sondersitzung des Sicherheitsrats wegen des Konflikts um die Autonomie der indischen Region Kaschmir gebeten.

Der Entzug des Autonomiestatus für das Gebiet durch Indien berge eine Gefahr für den Weltfrieden, begründete der pakistanische Außenminister Qureshi die Bitte seines Landes. Man wolle keinen Konflikt provozieren. Aber falls Indien erneut Gewalt anwenden wolle, müsse Pakistan mit all seinen Möglichkeiten reagieren, sagte Qureshi weiter. Der Uno-Sicherheitsrat könnte das Thema noch in dieser Woche behandeln, hieß es in Diplomatenkreisen.



Die indische Regierung hatte der Region Jammu und Kaschmir Anfang vergangener Woche den Autonomiestatus entzogen, ohne die Bevölkerung des Gebiets vorher zu informieren. Die bisherige Autonomieregelung sicherte der indischen Kaschmir-Region unter anderem eine eigene Verfassung und Flagge sowie weitgehende Machtbefugnisse zu.