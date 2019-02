Die pakistanische Regierung ist nach eigenen Angaben dazu bereit, im Kaschmir-Konflikt mit Indien zu einer Entschärfung beizutragen.

Außenminister Qureshi sagte in der Hauptstadt Islamabad, es sei denkbar, einen festgenommenen indischen Piloten freizulassen, um Spannungen abzubauen. Zudem stehe Ministerpräsident Khan für ein Telefonat mit dem indischen Regierungschef Modi zur Verfügung.



Der Konflikt zwischen beiden Ländern war nach einem Anschlag vor zwei Wochen eskaliert. Dabei wurden im indischen Teil Kaschmirs 40 Sicherheitskräfte getötet. In der Folge flog Indien Luftangriffe auf Stellungen von Terroristen in Pakistan. Pakistan wiederum schoss nach eigenen Angaben zwei indische Kampfjets ab.