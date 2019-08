Pakistan plant im Konflikt um die Kaschmirregionen keine militärische Reaktion.

Außenminister Qureshi sagte, die Regierung setze auf politische und rechtliche Optionen. Dennoch behalte sich das Land vor, auf eine indische Aggression entsprechend zu antworten. Eisenbahnminister Ahmed kündigte indes an, dass die einzige Zugverbindung von Pakistan nach Indien vorübergehend eingestellt wird. Er sagte in Islamabad, dies sei ein Protest gegen die Aufhebung des Sonderstatus für den von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs. Pakistan hatte zuvor bereits angekündigt, die diplomatischen Beziehungen deutlich einzuschränken.



Die indische Regierung hatte Anfang der Woche angekündigt, dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir den international anerkannten Sonderstatus zu entziehen. Präsident Modi wird sich am Abend in einer Radioansprache erstmals zu der Entscheidung äußern.