Nur wenige Tage nach der umstrittenen Aufhebung des Sonderstatus für die indisch-kontrollierte Region Kaschmir hat Pakistan seine einzige Zugverbindung nach Indien vorübergehend eingestellt.

Dies sei ein Protest gegen die Entscheidung der indischen Regierung, teilte Eisenbahnminister Ahmed in Islamabad mit. Der Express-Zug fährt normalerweise zwei Mal in der Woche von Lahore über den Wagah-Grenzübergang nach Neu Delhi.



Indiens Premierminister Modi verteidigte den Schritt, dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir seinen Sonderstatus zu entziehen. In einer Rede an die Nation sagte Modi, die Maßnahme trage zur Überwindung der von Pakistan forcierten Teilung bei. Das Nachbarland habe den Status ausgenutzt, um anti-nationalistische Gefühle in der Bevölkerung zu erzeugen. Nun hätten alle in der indischen Nation die gleichen Rechte und Pflichten, meinte Modi.