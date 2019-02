Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan signalisieren die Konfliktparteien die Bereitschaft zu einer Entspannung im Kaschmir-Konflikt.

Der pakistanische Premierminister Khan kündigte an, ein gefangener indischer Kampfpilot werde morgen freigelassen. Dies sei als Geste des Friedens zu verstehen. Zuvor war bereits mitgeteilt worden, Khan stehe für ein Telefonat mit dem indischen Regierungschef Modi zur Verfügung. Das indische Außenministerium betonte, man sei nicht an einer Eskalation interessiert.



Auch international gehen die Bemühungen um eine Entschärfung des wieder aufgeflammten Konflikts weiter. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Indien und Pakistan müssten ihren Streit im Dialog lösen. Es gehe darum, Frieden und Stabilität in der Region zu erhalten. US-Präsident Trump betonte, er hoffe auf Fortschritte.



Die Atommächte Indien und Pakisten beanspruchen die Himalaya-Region Kaschmir beide für sich. Auslöser der jetzigen Kämpfe war ein Anschlag mit 40 Toten auf indischer Seite.