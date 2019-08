Pakistan hat angekündigt, den Kaschmir-Konflikt mit Indien vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag klären zu lassen.

Diese Entscheidung sei unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte getroffen worden, sagte Außenminister Qureshi nach Angaben von Medien. Das Kabinett soll für den Schritt eine grundsätzliche Genehmigung erteilt haben. Unklar blieb, mit welcher Begründung Pakistan den Konflikt vor den Internationalen Gerichtshof bringen will.



Pakistan und Indien streiten seit Jahrzehnten um die Kaschmir-Region im Himalaya. Der Großteil der Region ist zwischen beiden Ländern geteilt. Die Regierung in Neu Delhi hatte dem vorwiegend muslimisch geprägten indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir Anfang August den Teilautonomiestatus entzogen und damit die jüngste Eskalation im Streit mit Pakistan ausgelöst. Islamabad hatte daraufhin angekündigt, das Thema in allen globalen Foren anzusprechen.