Pakistan will den Kaschmir-Konflikt mit Indien vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag bringen.

Dies teilte der pakistanische Außenminister Qureshi nach Angaben von Medien mit. Unklar ist, mit welcher Begründung sein Land den Gerichtshof anrufen will.



Pakistan und Indien streiten seit Jahrzehnten um die Kaschmir-Region im Himalaya. Im indischen Teil hatte die Regierung in Neu Delhi dem vorwiegend muslimisch geprägten Bundesstaat Jammu und Kaschmir Anfang August den Teilautonomiestatus entzogen und damit eine neue Eskalation im Streit mit Pakistan ausgelöst. Seitdem kommt es in der Region immer wieder zu Gefechten.