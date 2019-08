Die USA haben Pakistan aufgefordert, den Konflikt mit Indien um die Himalaya-Region im Dialog zu lösen. Präsident Trump habe dies in einem Telefonat mit dem pakistanischen Premier Khan deutlich gemacht, sagte ein Sprecher der US-Regierung. Die Spannungen in dem Gebiet Jammu und Kaschmir müssten verringert werden.

Pakistans Außenminister Qureshi teilte mit, Trump habe in dem Telefonat zugesichert, dass er mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi über die Situation sprechen werde.



In Kaschmir hatte es erneut Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Nach dem Freitagsgebet versammelten sich mehrere tausend Menschen in der Stadt Srinagar. Augenzeugen zufolge sollen die Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt haben, um die Proteste aufzulösen. Auch aus anderen Städten im Kaschmirtal wurden Zusammenstöße gemeldet. Die Regierung in Neu Delhi hatte unlängst den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil Kaschmirs gestrichen und eine Ausgangssperre in der Region verhängt.