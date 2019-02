Angesichts der militärischen Konfrontation zwischen Indien und Pakistan hat Russland angeboten, zwischen den beiden Atommächten zu vermitteln.

Außenminister Lawrow sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax, Vertreter Indiens und Pakistans könnten in Russland Gespräche führen. Er rief beide Seiten zu Zurückhaltung auf und warnte vor einer weiteren Eskalation.



Die Luftwaffen der beiden verfeindeten Atommächte hatten in den vergangenen Tagen gegenseitige Angriffe geflogen. Hintergrund ist ein seit Jahrzehnten währender Konflikt um die Region Kaschmir.



Pakistans Premierminister Khan kündigte an, als Geste der Entspannung einen gefangengenommenen indischen Piloten morgen freizulassen.