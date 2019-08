UNO-Generalsekretär Guterres hat Pakistan und Indien zu Zurückhaltung im Konflikt um die Himalaya-Region Kaschmir aufgefordert.

Die Vereinten Nationen verfolgten die Militäraktionen der vergangenen Tage mit großer Sorge, erklärte UNO-Sprecher Dujarric in New York. Angesichts der wachsenden Spannungen müssten sich beide Seiten beherrschen. - Die indische Regierung hatte angekündigt, den Sonderstatus des größtenteils von Muslimen bewohnten Unionsstaates Jammu und Kaschmir aufzuheben. Dieser Sonderstatus garantiert dem Bundessstaat Eigenständigkeit in fast allen Politikbereichen. Inzwischen gilt bereits ein Ausnahmezustand und alle Kommunikationsverbindungen sind abgeschaltet. Indien hat Tausende zusätzliche Soldaten in die abgelegene Himalaya-Region geschickt.