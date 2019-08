Indiens Premierminister Modi hat die Entscheidung verteidigt, dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir seinen Sonderstatus zu entziehen.

In einer Rede an die Nation sagte Modi, die Maßnahme trage zur Überwindung der von Pakistan forcierten Teilung bei. Das Nachbarland habe den Status ausgenutzt, um anti-nationalistische Gefühle in der Bevölkerung zu erzeugen. Nun hätten alle in der indischen Nation die gleichen Rechte und Pflichten, meinte Modi.



Die Statusänderung ist umstritten. Pakistan kritisierte das Vorgehen als illegal. Angesichts internationaler Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts mit Indien betonte Außenminister Qureshi heute, Pakistan erwäge keine militärische Reaktion.