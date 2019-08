US-Präsident Trump hat mit Blick auf die Kaschmir-Krise mit Indiens Ministerpräsident Modi und dem pakistanischen Premierminister Khan gesprochen.

In Telefonaten forderte er den Abbau der Spannungen zwischen beiden Ländern im Streit um die Himalaya-Region. Jede Eskalation der Lage sei zu vermeiden und die Rhetorik zu mäßigen. Trump hatte Khan bereits in der vergangenen Woche aufgefordert, den Dialog mit Indien zu suchen.



Die indische Regierung hatte dem mehrheitlich muslimischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir vor zwei Wochen den Teilautonomiestatus entzogen. Ministerpräsident Modi will die Himalaya-Region stärker in das hinduistisch geprägte Indien integrieren. Aus Sorge vor Protesten hatte die Regierung zehntausende Soldaten in die Grenzregion zu Pakistan geschickt.