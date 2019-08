Im Konflikt um die Kaschmirregion hat Pakistan die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen aufgerufen.

Diese müsse handeln, um eine Katastrophe zu verhindern, sagte Ministerpräsident Khan in einer Sondersitzung des Parlaments in Islamabad. Das indische Vorgehen könne Gewalt in der Region auslösen, die zu Zusammenstößen zwischen den beiden Nuklearmächten führen könnten.



Die Regierung in Neu Delhi hatte angekündigt, den Sonderstatus für den indischen Teil Kaschmirs zu streichen. Beide Länder erheben Anspruch auf die Gesamtkontrolle in der Region. Um Proteste zu verhindern, ließ Indien in Kaschmir viele Internet- und Telefonverbindungen unterbrechen. Lokale Medien berichten zudem von Ausgangsbeschränkungen.