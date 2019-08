US-Präsident Trump hat Indien und Pakistan angeboten, im Kaschmir-Konflikt zu vermitteln.

Er sagte in Washington, er wolle den Konflikt der beiden Atommächte am Rande des G7-Gipfels in Biarritz mit dem indischen Regierungschef Modi besprechen. Modi ist als Gast der G7-Staaten in die französische Stadt eingeladen. Trump nannte die Situation in Kaschmir explosiv und sehr kompliziert. Er hatte in den vergangenen Tagen sowohl mit Modi als auch mit dem pakistanischen Premierminister Khan telefoniert. - Im indischen Teil Kaschmirs hat die Regierung den Sonderstatus der muslimisch geprägten Region aufgehoben und damit eine Eskalation im Streit mit Pakistan ausgelöst. An der Grenze kam es zu Gefechten zwischen Soldaten beider Länder.